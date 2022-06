„Es wird weitergesucht, bis der Junge gefunden wird“

„ Sollten wir heute nichts finden, dann werden wir morgen wahrscheinlich wieder gleich verfahren, also in der Früh den Grund abscannen und danach von den Tauchern abklären lassen. ” — Wolfgang Sinn

Wolfgang Sinn: Wir sind seit 5 Uhr Früh mit einem technischen Gerät im Einsatz, also mit einem Scanner. Mit diesem wurde der Seegrund gescannt. Wenn verdächtige Punkte gefunden werden, dann wird eine Boje gesetzt und diese Punkte von den Tauchern abgeklärt.Sinn: Ja, ein paar. Das muss aber nichts heißen. Nun werden die Taucher dies aber abklären. Das machen wird jetzt bis zu Mittag. Am Nachmittag sind Gewitter angekündigt, da werden wir nicht in den See gehen, das wäre zu gefährlich für uns. Sollten wir heute nichts finden, dann werden wir morgen wahrscheinlich wieder gleich verfahren, also in der Früh den Grund abscannen und danach von den Tauchern abklären lassen. Zudem haben wir jetzt alle 2 Stunden eine gemeinsame Sitzung, in der wir jeweils festlegen, wie wir weiter vorgehen.Sinn: Wir haben keinen Anhaltspunkt, wir wissen nicht, wo der Junge ins Wasser gefallen sein könnte. Wir haben nur ein Gebiet, das wir absuchen können, also den See. Und dieses Gebiet ist nicht klein.Sinn: 17 Hektar groß.Sinn: Ja, auch Wochen, auch das ist schon vorgekommen. Aber es wird sicher weitergesucht, bis der Junge gefunden wird.Der 19-Jährige Michael Hafner aus Andrian wird seit Sonntagabend vermisst. Mehr zur Suchaktion am Großen Montiggler See lesen Sie hier.