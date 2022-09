Es wird wieder mehr geimpft

Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb gestern mitteilte, wurden in der letzten Woche 12 Erst-, 19 Zweit-, 117 Dritt- und 442 Viertdosen verimpft. Mit diesen insgesamt 590 Piksen nimmt die Impfkampagne wieder an Fahrt auf: Mehr Impfungen wurden zuletzt am 19. August registriert (671). In der Vorwoche waren es 323 gewesen und vor 14 Tagen 453.Am meisten Impfungen erhielten die 70- bis 79-Jährigen (162, davon 159 Viertdosen). Diese Altersgruppe umfasst 46.154 Personen, von denen 34.976 eine Drittdosis und 5428 eine Viertdosis bekommen haben.Einen großen Anteil an Viertimpfungen verzeichneten auch die 60- bis 69-Jährigen. Mit 154 Dosen rangieren sie an 2. Stelle, Platz 3 belegen die über 80-Jährigen mit 96 Dosen.Diese 3 Altersgruppen sind auch jene, denen eine 2. Boosterimpfung ausdrücklich empfohlen wird, sofern die Impfung oder auch letzte Corona-Infektion länger als 120 Tage her ist. Daneben sind auch „ultrafragile“ Personen ab 12 Jahren zur 2. Auffrischungsimpfung aufgerufen.Bei allen anderen Altersgruppen (5 bis 59 Jahren) gab es 159 Impfungen, am meisten davon Drittdosen (99).