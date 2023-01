Euregio-Lawinenreport: Dauerausstellung in Innsbruck eröffnet

Matthias Fink von der Euregio mit Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair und Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol auf dem Rundgang durch die neue Ausstellung. - Foto: © Land Tirol

Der grenzüberschreitende Euregio-Lawinenreport der Länder Tirol, Südtirol und Trentino wurde anlässlich seines fünfjährigen Bestehens in eine interaktive Dauerausstellung in den Euregio-Infopoint in Innsbruck integriert. Inhaltlich wird auch die Geschichte der großen Lawinenereignisse seit dem Ersten Weltkrieg dokumentiert. Am gestrigen Freitag wurde die Ausstellung offiziell eröffnet.Der tägliche, gemeinsame, mehrsprachige und grenzüberschreitende Euregio-Lawinenreport wurde erstmals in der Wintersaison 2018/2019 veröffentlicht. Für die Lawinenwarnenden dauert die Wintersaison durchschnittlich 160 Tage. Die Website „ www.lawinen.report “ wird von rund 2 Millionen Nutzende pro Saison besucht. Zum fünfjährigen Jubiläum wurde der Euregio-Lawinenreport nun in die interaktive Ausstellung des Innsbrucker Euregio-Infopoints integriert.Interessierte können hier nicht nur aktuelle Informationen zur Lawinenwarnung abrufen, sondern auch Lawinenkunde lernen – von der Lawinengefahrenstufe über Ausprägungen von Lawinen bis zu großen Lawinenereignissen seit dem Ersten Weltkrieg. Zudem lädt ein multimediales Quiz Alt und Jung zum Abschluss ein, das Gelernte nochmals vor Ort auszutesten.„Als passionierte Skitourengeherin weiß ich ganz besonders um die Bedeutung des Euregio-Lawinenreports Bescheid, um die höchstmögliche Sicherheit für Wintersportlerinnen und Wintersportler auch abseits der Skipisten anbieten zu können“, betonte Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair bei der gestrigen Eröffnung der Ausstellung.Der Euregio-Infopoint in Innsbruck soll dank der Ausstellung auch zu einer neuen Begegnungszone für die Menschen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino werden und gleichzeitig dazu beitragen, Lawinenunfälle zu vermeiden. Am Projekt mitgearbeitet haben die Lawinenwarndienste der Euregio, das Euregio-Team, Stephan Hofinger als Kurator und Martin Kofler vom Tiroler Photoarchiv Lienz-Bruneck (TAP), das historische Fotos von Osttiroler Lawinenabgängen beigesteuert hat. Weitere Fotos der Ausstellung wurden vom Stadtarchiv Innsbruck, dem Österreichischen Bundesheer, der Bergrettung Tirol und dem Privatarchiv Mederle in Brixen zur Verfügung gestellt.Die Dauerausstellung Euregio-Lawinenreport kann im Euregio-Infopoint in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße 17 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr besucht werden. Weitere Informationen zum Euregio-Lawinenreport findet man auf der Webseite.