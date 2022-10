Eva Niederegger: „Dreimal durchatmen und weiter geht’s“

Eva Niederegger (43) aus Kurtatsch ist die neue Vorsitzende des Katholischen Südtiroler Lehrerbundes (KSL). Sie hat die LBA in Meran besucht und ist seit fast 25 Jahren als Lehrerin tätig, derzeit unterrichtet sie an der Grundschule Neumarkt. Sie ist zudem Referentin für Fachdidaktik in der Lehrer-Ausbildung. - Foto: © Rosario Multari

Sandalen im Sommer.Ich fühle mich genau richtig.Gas und Strom.Keller aufräumen.Weil das Gespräch am Mittagstisch so interessant war.Jahreszahlen merken.Über einen Witz einer Schülerin: „Wie viele Lehrer braucht man um eine Glühbirne auszuwechseln? 2. Einen, der sie wechselt, und einen, der es besser kann.“Wenn jemand beim Erzählen nicht zum Punkt kommt.Dreimal durchatmen und weiter geht’s.Beim Radfahren ohne Stützräder.Bei Krankheit.Ganz klar, mit Martin Suter!Frieden sichtbar machen, denn Pazifismus ist keine Illusion.Schwimmen.Es gibt viele aufregende Momente in meinem Leben, da kann ich nicht werten.Viele, viele, viele unbeschwerte Stunden am Meer.Das erste Lächeln meiner Tochter.Dass man immer und überall erreichbar sein muss.Lateinschularbeiten.Als Alexander der Große den in der Tonne wohnenden Diogenes in Korinth besuchte. Bei dieser Begegnung versprach Alexander der Große, Diogenes jeden Wunsch zu erfüllen. Darauf antwortete dieser: „Nimm deinen Schatten von mir!“