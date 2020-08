Extremer Stau auf der Brennerautobahn

Die Brennerautobahn AG hatte für den heutigen Samstag bereits den „Kodex rot“ auf der A22 ausgerufen.Auf der Brennerautobahn in Richtung Süden herrscht derzeit (11 Uhr) Stau wegen Überlastung von Waidbuck bis nach Trient. Dabei ist mit einem Zeitverlust von mindestens 2 Stunden zu rechnen.Auch bei den Autobahnausfahrten in Klausen und Bozen Nord staut es aktuell bis auf die Autobahn zurück. Am Samstagnachmittag werden außerdem noch teils sehr kräftige Gewitter und Unwetter erwartet – dies kann zu weiteren Problemen auf den Straßen führen.

jot