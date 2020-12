Fahrplanwechsel: Gedruckte Fahrpläne für Bezirke ab Jänner

Das Erstellen des Winterfahrplans für den öffentlichen Nahverkehr in Südtirol gestaltete sich dieses Jahr aufgrund der laufenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus schwieriger als in den vergangenen Jahren. Die Techniker in der Landesabteilung Mobilität sowie in der Südtiroler Transportstrukturen AG STA sind unter Berücksichtigung laufender Änderungen aufgrund von Reisebeschränkungen und sich ändernden gesetzlichen Bestimmungen im Dauereinsatz, um die Fahrpläne optimal an die Bedürfnisse der Schüler, Pendler und Senioren anzupassen.Deswegen wurde auch vorerst im Dezember von einer gedruckten Version des gesamten Fahrplanbuches abgesehen, nicht aber von den gedruckten Fahrplänen für die Bezirke.„Die neuen Fahrpläne sind aktuell und übersichtlich auf der Homepage und der App von südtirolmobil jederzeit abrufbar. Wie geplant, gibt es gedruckte Versionen der Bezirksfahrpläne. Diese werden im Jänner 2021 verteilt“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Laut Landesrat hat es aus organisatorischen Gründen keinen Sinn ergeben, nicht fertige und nicht stabile Fahrpläne im Dezember zu drucken. „Deswegen haben wir uns für einen Zeitpunkt im Jänner entschieden. Wir sind uns bewusst, dass viele Bürger gerne die gedruckte Version konsultieren und dies eine wichtige Infoquelle ist“, betont Alfreider. Das Gesamt-Fahrplanbuch wird veröffentlicht, sobald alle Fahrzeiten langfristig stabil sind.In den nächsten Wochen wird ganz besonders auf eine laufende Aktualisierung der Fahrplanaushänge an den Haltestellen geachtet. Die Fahrpläne sind derzeit online einsehbar, und zwar auf der Webseite www.suedtirolmobil.info in den 3 Landessprachen Deutsch, Italienisch und Ladinisch sowie auf Englisch. Die App südtirolmobil lässt sich über Google Play Store für Android-Geräte oder über den App Store für Apple herunterladen.Der Winterfahrplan beinhaltet neue zusätzliche Busverbindungen abends, morgens und an Wochenenden, neue Buskonzepte vielerorts und ein kleines Plus bei den Zugverbindungen. Der Fahrplan wurde heuer erstmals mit direkter Bürgerbeteiligung gestaltet.

lpa