Fahrzeug rollt in die Tiefe: „Suchaktion“ und schwierige Bergung

Die Bergung gestaltete sich schwierig. - Foto: © FFW Feldthurns

Ein einheimischer Mann hatte sein Auto bei der Einfahrt nach Tötschling neben der Straße angehalten und war ausgestiegen.Plötzlich setzte sich das Auto in Bewegung und rollte rund 100 Meter über eine steile Wiese und weitere 50 Meter in den Wald.Der Mann folgte dem Fahrzeug und geriet dabei in ein Gestrüpp aus Dornstauden. Dabei verletzte er sich und alarmierte auch das Weiße Kreuz Brixen. Die Sanitäter kümmerten sich um Versorgung des Mannes. Das Auto hatte der Mann jedoch nicht gefunden. Indes wurde auch die Freiwillige Feuerwehr gerufen.Die angerückten Feuerwehrleute suchten das Fahrzeug, konnten es im Wald ausfindig machen und bargen es. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Um das Auto mit Traktor und Seilwinde bis zu einem Waldweg ziehen zu können, mussten sie erst eine Schneise in den dicht bewachsenen Wald schneiden.