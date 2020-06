Fahrzeug verliert Treibstoff - Einsatz der Feuerwehren in Gröden

Laut ersten Informationen ist ein Kleinlaster, von der Zone Plesdinaz in St. Christina talauswärts gefahren. Dieser hat dabei wohl Diesel-Treibstoff verloren.Der Fahrzeugfahrer hat dies in St. Ulrich dann bemerkt und sofort das Fahrzeug angehalten. Anscheinend war ein Leck am Treibstofftank der Grund.„Zusammen mit den Kollegen aus St. Ulrich sind wir nun dabei den ausgeflossenen Treibstoff mit Bindemittel von der Straße zu entfernen. Die folgenden und darauf vorbeifahrenden Autos haben leider die Ölspur teilweise bis nach Runggaditsch weitergezogen. Da es sich somit um mehrere Kilometer handelt gestaltet sich die Arbeit als sehr aufwendig“, erklärt Lukas Goller, Kommandant der FFW St. Christina.Der Einsatz ist noch im Gange.

