Fall Neumair: Freundin des Beschuldigten übergibt Kleider

Die Freundin von Benno Neumair hat den Ermittlern im Fall Neumair 3 T-Shirts, einen Pullover, ein Paar Hosen sowie ein paar Socken überreicht. Ihr Freund habe diese Kleidungsstücke am Abend des 4. Januars getragen und sie gebeten, die Kleidung zu waschen, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Benno Neumair selbst habe nach der Ankunft bei seiner Freundin eine Dusche genommen.Das abgegebene Material wurde an die Experten des Ris weitergeben und wird nun gründlich analysiert.Der Sohn des Ehepaars Neumair, Benno, wird beschuldigt, seine Eltern getötet zu haben. Das Ehepaar wurde bisher nicht gefunden, seit Samstag wird verstärkt am Staudaum bei Mori nach den beiden gesucht ( STOL berichtete ).

stol/ansa