In Erinnerung an die Fassaner Wanderarbeiter In Erinnerung an die Fassaner Wanderarbeiter

Ein Gemälde erinnert seit Kurzem in der historischen Stube des Krimmler Tauernhauses jenseits des Übergangs von Südtirol nach Salzburg an die ladinischen Saisonarbeiter, die hier einst Station machten auf ihrem Weg vom Fassatal in die Städte nördlich des Alpenhauptkamms.