Fauci: „Bin vorsichtig optimistisch“

In einem längeren Gespräch mit der „New York Times“ stellte der medizinische Berater von Präsident Biden fest, dass 3 Dinge Hoffnung machen, dass „wir in die richtige Richtung gehen“: das Voranschreiten der Impfkampagne, der Rückgang der Zahl der Fälle in New York und im Nordosten der USA, der darauf hindeute, dass der Höhepunkt in diesen Gebieten erreicht sei, und die Tatsache, dass die Omikron-Variante im Allgemeinen einen milderen Verlauf nehme als Delta.Fauci wies darauf hin, dass die Kombination aus der Zahl der Geimpften und der bereits mit dem Virus infizierten Personen zu einer „Hintergrundimmunität“ in der Gesellschaft führen sollte, die es den Menschen ermögliche, mit dem Coronavirus zu leben: „Aber wir müssen uns immer auf den schlimmsten Fall vorbereiten“, warnte er: „das Auftreten einer neuen Variante des Virus, die nicht nur pathogener ist, sondern auch in der Lage ist, die zuvor erlangte Immunität zu umgehen.“

ansa/stol