Fehlalarm: „Großeinsatz in Meran ist negativ“

Nach der Alarmierung suchten die Einsatzkräfte nach dem Austritt eines gefährlichen Stoffs – ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte konnten nur einen komischen Geruch wahrnehmen, der aber bald verflog.„Auch die Irritationen in Augen und Nase der 2 Besucher waren nicht so schlimm. Sie haben weiter Tennis gespielt“, sagt Strohmer.„Ein Chemieeinsatz hat zur Folge, dass alle die Feuerwehren der Umgebung und viele weitere Einsatzkräfte alarmiert werden. Für uns ist der Großeinsatz aber negativ.“ Insgesamt wurden 8 Feuerwehren der Umgebung alarmiert. Was genau passiert sei, könne man nicht feststellen, weil in der Halle keine Chemikalien gelagert waren. Die beiden Besucher seien ohne größere Beschwerden nach Hause gegangen.