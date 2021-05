Feldthurns: 5-Jährige stürzt mit Rad und verletzt sich mittelschwer

Das Mädchen war in Begleitung der Eltern mit dem Rad am Kühberg unterwegs. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr bei der Abfahrt. Die 5-Jährige kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu.Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 nahm ein Mitglied des Bergrettungsdienstes Brixen mit an Bord und flog an die Unfallstelle, wo eine Landung in der Nähe möglich war. Die Einsatzkräfte versorgten das Mädchen und flogen es in Begleitung der Mutter in das Krankenhaus Bozen.

stol/ive