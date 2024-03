Feldthurns: Bauer unter Traktor – Erheblich verletzt

Passiert ist der Unfall gegen 17.30 Uhr in der Fraktion Tschiffnon. Der Bauer war ersten Informationen zufolge gerade dabei, unter seinem Traktor etwas zu kontrollieren, als dieser losrollte. Der 50-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde von einem Rad überrollt.Glücklicherweise bemerkte sein Sohn den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte, die sofort ausrückten.Der Bauer wurde bei dem Unfall erheblich verletzt , war aber immer ansprechbar. Die Sanitäter und der Notarzt versorgten den Bauer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend mit dem Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Brixen.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Feldthurns , das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Carabinieri.