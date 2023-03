Feldthurns: Kaminbrand rasch gelöscht

Die Wehrleute schnitten Teile des Dachs auf und löschten das Feuer. - Foto: © FFW Feldthurns

Die Wehrleute deckten einen Teil des Dachs ab. - Foto: © FFW Feldthurns

Der Sachschaden hält sich in Grenzen. - Foto: © FFW Feldthurns

Der Alarm ging um 21.38 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Feldthurns ein. Bei einem Hof in Pedratz unterhalb von Guln hatte sich ein Feuer im Kamin entfacht. Die Wehrleute rückten daraufhin sofort aus.Mit einer Leiter und Atemschutz kletterten sie auf das Dach und löschten den Brand in kurzer Zeit. Da das Feuer auch auf einen Teil des Dachstuhls übergegangen war, mussten die Wehrleute Teile des Dachs abdecken und aufsägen, um den Brand zu löschen.Der Schaden hält sich in Grenzen, da nur der Kamin und ein kleiner Teil des Dachstuhls vom Brand betroffen waren. Der Einsatz wurde nach kurzer Zeit wieder beendet. Verletzt wurde niemand.