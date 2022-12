Ferien und mehr mit der Caritas: Anmeldungen im Jänner

Gestaffeltes Preissystem

Sonne, Strand und Meer, aber auch viel Spaß, Unterhaltung und gemeinschaftliche Erlebnisse für Jung und Alt warten im Sommer wieder auf die Gäste der Caritas.Erholungssuchende Familien können sich in der Villa Oasis in Caorle oder in der Ferienanlage „12 Stelle Village“ in Vollpension verwöhnen lassen, oder sich in den Bungalows in Caorle selbst versorgen, Senioren können in der Villa Oasis im Früh- und Spätsommer gesellige Aufenthalte genießen.Kinder und Jugendliche verbringen im Feriendorf „Josef Ferrari“ in Caorle oder im „12 Stelle Village“ 2-wöchige Turnusse ganz ohne Eltern in der Obhut von gut geschulten Betreuerinnen und Betreuern.Damit der Urlaub das Budget nicht allzu sehr belastet, hat die Caritas für Ferienaufenthalte in Caorle ein gestaffeltes Preissystem entwickelt, das auf Freiwilligkeit basiert. Zusätzlich bietet sie Menschen in finanziell besonders schwierigen Situationen individuelle Preisnachlässe an.Die Anmeldungen zu den Ferienangeboten laufen im Jänner an und werden entgegengenommen, solange Plätze frei sind. Für die Kinder- Familien- und Seniorenaufenthalten in Caorle können sich Interessierte ab dem 2. Jänner online unter folgender Webseite oder direkt im Dienst Ferien und Erholung unter Tel. 0471 304 340 oder [email protected] melden.Für die Anmeldungen zu den Kinder- und Familienaufenthalten in Cesenatico steht der Dienst „12Stelle“ ab dem 16. Jänner unter Tel. 0471 067 412 oder [email protected] zur Verfügung.