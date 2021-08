Feuerwehr befreit Katze aus misslicher Lage

Der Einsatz erreichte die Wehrleute gegen 13.30 Uhr: Die Katze am Bruneggerhof in Weißenbach war zwischen die Haus- und Bergmauer geraten und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.Auch die Wehrleute hatte kein Leichtes: Zunächst wurde die Lage erkundet, anschließend starteten die Feuerwehrleute den Versuch, das Tier mit Hilfe von Hebestangen zu befreien – allerdings ohne Erfolg.Schließlich musste ein Loch in die Hausmauer gestemmt werden, nur so konnte die Katze befreit und dem glücklichen Besitzer überreicht werden.Nach 2 Stunden rückten die Wehrleute wieder ein.

liz