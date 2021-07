Feuerwehreinsatz: Fahrzeug mit Anhänger muss geborgen werden

Am heutigen Samstagabend auf dem Weg von Meran in Richtung Passeiertal auf der Jaufenstraße, musste ein Pkw mit Anhänger abrupt auf der Fahrspur zum Stillstand gebracht werden.Die hintere Tür des Anhängers, der zum Transport von Holz gedient hat, wurde in der Kurve, vermutlich durch einen Defekt, geöffnet.Das dadurch herausfallende Holz zerstörte mutmaßlich ein Rad des Anhängers. Das Fahrzeug musste geborgen werden.Die Fahrerin blieb unverletzt.Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Riffian.

stol