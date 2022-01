Feuerwehreinsatz in Meran: „Guten Appetit“

Ein Passant hat am Dienstagmittag am Gelände einer Firma eine verdächtige Rauchentwicklung bemerkt und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Meran fackelte nicht lange und rückte sofort aus. Mit Schutzausrüstung und Löschfahrzeugen ausgerüstet kamen die Wehrmänner am Einsatzort an: Es roch bereits nach Röstaromen und der Rauch war nicht zu übersehen.Doch statt eines Brandes am Firmengelände fanden die herbeigeeilten Einsatzkräfte ein Spanferkel am Grill vor. Die Feuerwehrleute wünschten den Grillern „Guten Appetit“ und rückten dann wieder ab.

