FFW-Jugend sammelt für „Südtirol hilft“

Bereits am Freitag holte die Jugendgruppe Sterzing das Bethlehemlicht in Nordtirol ab und übergab es am gestrigen Samstag im Rahmen einer Feier vor dem Rathaus der Fuggerstadt der Gruppe Jenesien.Diese brachte es zum Florianistöckl an der Landesfeuerwehrschule in Vilpian. Dort fand abends eine Wort-Gottes-Feier statt – mit der Weitergabe des Friedenslichtes, das der FFW-Nachwuchs eben am heutigen Sonntag verteilen wird. Zugleich wird er um Spenden für „Südtirol hilft“ bitten.