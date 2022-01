Filmfestival Bozen: Jugendliche Juroren gesucht!

Beim Filmfestival Bozen wirkt seit 2016 eine Euregio Young Jury mit. Neun Jugendliche aus den drei Regionen gewinnen dabei nicht nur Einblick in das Filmgeschäft, sondern üben sich auch in der Filmkritik und ermitteln jeweils einen für Jugendliche besonders wertvollen Film. Auch beim kommenden Filmfestival, das in diesem Jahr von 5. bis 10. April über die Bühne geht, wird eine jugendliche Jury im Einsatz sein.Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren aus Südtirol, Tirol und dem Trentino, die eine dritte, vierte oder fünfte Oberschulklasse besuchen müssen und in der Jury mitmachen möchten, können sich noch bis zum 9. Februar um einen Juryplatz bewerben.Die neun Jurymitglieder, werden dann von 5. bis 10. April 2022 anlässlich des Filmfestivals Bozen mit Unterstützung von zwei Mentoren aus einem halben Dutzend Spiel- und Dokumentarfilmen den Euregio-Schülerjury-Siegerfilm auswählen.Die Euregio Young Jury ist ein Projekt des Bolzano Film Festival Bozen, wird getragen von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und unterstützt von den Bildungsdirektionen sowie vom Jugenddienst Bozen.

lpa/stol