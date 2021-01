Fliegerbombe in Bozen: So läuft die Entschärfung am Sonntag ab

Regierungskommissär Vito Cusumano hat die Bestimmungen für die sichere Entschärfung erlassen. Wie berichtet , waren am 22. Dezember bei Grabungsarbeiten in der Perathonerstraße Reste einer teilexplodierten 500-Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden.Die Entschärfung der Bombe – also di Entfernung des Zünders – erfolgt am Sonntag mit Beginn um 9.30 Uhr und voraussichtlichem Ende (sofern keine Komplikationen auftreten) um 11 Uhr.Anschließend wird die Bombe gegen 12 Uhr zur Kaserne „Caccia-Dominioni“ in Roverè della Luna (Eichholz) transportiert, wo sie gänzlich unschädlich gemacht wird.In Anbetracht der Gefahr einer möglichen unbeabsichtigten Explosion wurde der Evakuierungsbereich auf 468 Meter um den Fundort in der Perathoner-Straße in Bozen festgelegt.Die Evakuierung beginnt um 6.30 Uhr und soll bis 8.45 Uhr abgeschlossen sein. Dann kontrollieren die Polizeikräfte, ob auch alle Personen die rote Zone verlassen haben. Gleichzeitig wird der Strom in einem Umkreis von 250 Metern von der Fundstelle abgestellt.Personen, die bei der Evakuierung Hilfe benötigen, können sich an die Gemeinde wenden. Jene, die für die Dauer der Entschärfung ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen müssen, werden in der Sporthalle in der Reschenstraße, in der Messe Bozen (Heimbewohner des Vinzenz-Hauses) oder in anderen von der Gemeinde dazu bestimmten Einrichtungen untergebracht, wobei stets die Bestimmungen über den COVID-19-Notstand einzuhalten sind.Um 9.30 Uhr beginnt schließlich die Entschärfung. Wie üblich werden Beginn und Ende der Arbeiten durch das Ertönen der Sirene der Gemeinde Bozen signalisiert.Auf den Straßen im Evakuierungsbereich wird der Verkehr bis zum Ende der Entschärfung eingestellt.Betroffen sind auch die SS12, die Gemeindestraßen, die Wanderwege und die Radwege im 468-Meter-Bereich. Es sind Ausweichstrecken und Umfahrungen vorgesehen.Der Bahnhof Bozen liegt im Räumungsgebiet und wird daher bis spätestens 9 Uhr evakuiert. Der Eisenbahnverkehr wird ab 9.30 Uhr während der Entschärfungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen eingestellt.Der Busbahnhof von Bozen wird geräumt. Der öffentliche Nahverkehr wird während der Entschärfung eingestellt.Ab 6.30 Uhr wird am Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz die koordinierte Leitstelle (COM), eingerichtet.

stol