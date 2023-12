Frankreich: Mutter und 4 Kinder tot im Haus – Vater gesucht

Lokalen Medien zufolge handelt es sich bei den Opfern um eine Frau und ihre 4 kleinen Kinder. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Vater der Familie, der derzeit auf der Flucht ist. Mit den Ermittlungen wurde die Kriminalpolizei von Versailles beauftragt.Es handelt sich um einen weiteren mehrfachen Kindsmord, der in den vergangenen 3 Monaten in der Ile-de-France, der Region Paris, von einem Vater verübt wurde. Ende November hatte ein 41-jähriger Mann auf einer Polizeiwache die Ermordung seiner drei Töchter im Alter von 4 bis 11 Jahren in Alfortville im Marne-Tal gestanden. Einen Monat zuvor hatte ein Gendarm seine drei Töchter getötet, bevor er sich in seinem Haus in Vemars im Oise-Tal das Leben nahm.