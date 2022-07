Franziskanerzeltlager: Die „Riffel“ schlagen ihre Zelte auf

Nach 2 Jahren der coronabedingten Abstinenz war der Zuspruch denn in diesem Jahr auch besonders groß. Mit ein Grund dafür mag aber auch gewesen sein, dass heuer zum ersten Mal auch Mädchen teilnehmen konnten. „Freilich eilt dem Zeltlager ein entsprechender Ruf voraus: Mit der Teilnahme daran ist quasi eine Erlebnisgarantie verbunden – was Generationen von ,Alt-Riffeln‘ bestätigen können“, schreibt Vizedirektor Lukas Oberrauch in einer Zuschrift.So war die Vorfreude bei allen Beteiligten groß, als vergangenen Sonntag auf dem Festplatz in Altrei mit der traditionellen Feldmesse, zelebriert von P. Reinald Romaner, der Startschuss zum Fränzi-Zeltlager 2022 erfolgte.„Es ist schon erstaunlich, dass es uns jedes Jahr gelingt, das Zeltlager auf die Beine zu stellen!“, berichtet Fr. Moritz Windegger, der dieses Jahr als Organisationschef verantwortlich zeichnet. „Schließlich sind – mit Ausnahme der Köchin – hier im Führungsteam ausschließlich Schüler und Lehrkräfte der Schule tätig, welche dafür ihre Freizeit bzw. ihren Urlaub opfern.“Von der erwartungsfrohen Stimmung angesteckt zeigte sich auch Direktor Wolfgang Malsiner: „Das Lager ist seit jeher ein wichtiger Faktor in unserem Schulalltag. Hier entsteht im Zusammenspiel zwischen aktuellen und ehemaligen Schülern – und heuer erfreulicherweise auch zum ersten Mal Schülerinnen – ein gelungenes Miteinander über Altersstufen hinweg, das, wie die einhelligen Rückmeldungen bestätigen, auch nach Jahren noch prägend wirkt.“