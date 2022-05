Frau bei Wohnzone angegriffen: Die Carabinieri ermitteln

Es war kurz nach 21 Uhr an der Hauptstraße in Vilpian, bei der Wohnzone am ehemaligen Möbelhaus Schlemmer. Der Abschnitt ist von Straßenlaternen gut beleuchtet.Was genau vorgefallen ist, müssen nun die Ermittler klären. Fest steht: Anwohner fanden dort die Frau, die am Kopf und an den Beinen verletzt und offenbar unter Schock war. Die Schreie der Frau hatten die Nachbarn auf den Plan gerufen. Sie setzten den Notruf ab.Die Frau wurde ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Sie erstattete am Sonntag Anzeige. Die Carabinieri ermitteln.