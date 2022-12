Frau stirbt bei Geburt von Zwillingen – Papst ruft Witwer an

Der Priester, dessen Pfarre die Familie besucht, hatte nach dem Tod der Frau an den Papst geschrieben und ihn gebeten, die verstorbene Mutter und die Familie, die Tage des Schmerzes erlebt, in sein Gebet aufzunehmen. Daraufhin rief der Papst den Witwer persönlich an.Vor dem Anruf des Papstes hatte Giacomo Cofano einen Dankesbrief ans medizinische und pflegerische Personal des Spitals von Brindisi geschickt und für „das Engagement und die Menschlichkeit“, die seiner Frau entgegengebracht wurden, gedankt. Er nannte das Personal als „wahre Schutzengel“.Die Zwillinge, ein Bub und ein Mädchen, befinden sich noch im Spital. Die Mutter war am 17. Dezember in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert worden und starb 5 Tage später.