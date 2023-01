15.000 Euro in bar beschlagnahmt – Anzeige

Ausgegangen sind die Ermittlungen von einer Frau, die der Polizei gegenüber angab, als Masseurin angestellt, dann aber zur Prostitution gezwungen worden zu sein. Ähnlich sei es anderen Frauen ergangen.Sie mussten sich zuerst in der Umgebung des Gardasees und danach auch in Trient prostituieren.Nach einer Durchsuchung des Massagesalons durch die Polizei wurden 15.000 Euro in bar gefunden und beschlagnahmt, zudem wurden die Eigentümer des Salons und die mutmaßlichen Mittäter, ein Mann und 2 Frauen, angezeigt.