Freiheitsgericht befasst sich mit Benno Neumair

Bleibt Benno Neumair in Verwahrungshaft? Diese Entscheidung dürfte bereits am Mittwoch fallen. Am Dienstag sprachen Neumairs Verteidiger vor dem Freiheitsgericht in Bozen und versuchten Gründe für eine Enthaftung zu liefern.