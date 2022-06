Frisches Blut braucht das Land – und jeder sollte es geben

„ Es ist egal, welcher Blutgruppe man angehört. Man muss nicht Universalspender, als Null negativ sein, um sein Blut abzugeben. ” — Elisabeth Turker

Eigentlich hätte ich schon viel früher mit dem Blutspenden anfangen sollen. Begleitet hat mich der Gedanke schon seit der Oberschule, schon immer aus dem Bedürfnis heraus, etwas Gutes zu tun. Etwas beizutragen, wenn auch nur im Kleinen.Leider fühlt sich nicht jeder dazu berufen, einen ehrenamtlichen Dienst beim Weißen Kreuz, der Feuerwehr oder anderswo zu leisten, und ich habe großen Respekt und viel Dankbarkeit für jede und jeden Einzelnen, der sich freiwillig auf diese Weise für andere einsetzt. Aber so im Kleinen – da könnte auch ich etwas für meine Nächsten tun.Doch wie es im Alltag und im Leben oft so ist, dauerte es viele Jahre, bis ich den Gedanken im Hinterkopf endlich auch in die Tat umsetzte.Schlussendlich waren es meine Schwester und ihr Mann – beide freiwillige Blutspender – die mir vor 4 Jahren den letzten Schubs in die richtige Richtung gaben, indem sie immer wieder betonten, wie unkompliziert das Prozedere sei, wie nett das Personal, wie lecker das Frühstück im Anschluss. Sie sollten Recht behalten.Anlässlich des Weltblutspendertags am 14. Juni hat das Avis aktuelle Zahlen veröffentlicht: Derzeit sind knapp 19.000 Südtiroler als Spender eingetragen, knapp 6000 davon sind Frauen.Frisches Blut – im wahrsten Sinne des Wortes – sei aber jederzeit willkommen – und zwar dringend, betonte Avis-Präsident Diego Massardi gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“. Immerhin ist es nicht nur lebens- und überlebensnotwendig, sondern kann auch nicht künstlich im Labor nachgebildet werden.Deshalb ist es auch egal, welcher Blutgruppe man angehört. Man muss nicht Universalspender, als Null negativ sein, um sein Blut abzugeben. Im Gegenteil: Je mehr Blutgruppen gespendet werden, umso weniger oft muss 0 negativ für andere Blutgruppen verwendet werden.Vor allem junge Spender sind derzeit dünn gesät: Bei den Frauen sind 14 Prozent der Spenderinnen zwischen 18 und 25 Jahre alt, bei den Männern sind es 6,5 Prozent. Die meisten Spender sind zwischen 26 und 55 Jahre alt.Blutspenden ist ein Akt der Solidarität, lautet der Slogan des diesjährigen Weltblutspendertags. Blutspenden rettet Leben. Aber vor allem: Blutspenden ist so einfach – und wer als Spender in Frage kommt, für den gibt es eigentlich keine Nachteile. Sicher, einige Auflagen gibt es zu erfüllen, etwa was die Medikamenteneinnahme, Operationen, Reisen oder andere Aspekte angeht. Auch kann es passieren, dass man sich nach der Spende erschöpft oder schwindelig fühlt – immerhin ist es knapp ein halber Liter Blut, der abgenommen wird.Doch die Vorteile – so sehe ich es jedenfalls – überwiegen klar: Blut und genereller Gesundheitszustand werden regelmäßig – und kostenlos – gecheckt, man erhält einen freien Tag von der Arbeit und hat am Ende des Tages vor allem eines: das überwältigend gute Gefühl, etwas Gutes getan zu haben – wenn auch „nur“ im Kleinen.