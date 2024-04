Frizzi Au: Minderjährige Motorradrowdys ohne Rückspiegel am Steuer

Ohne Rückspiegel unterwegs

Durch Wheelies, Drifts und Geschwindigkeitsüberschreitungen sorgte eine Gruppe von minderjährigen Motorradlenkern in der Nähe der Brücke in der Frizzi-Au immer wieder für Aufregung, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri von Bozen.Deshalb haben die Carabinieri der Station Branzoll kürzlich 16 Minderjährige kontrolliert, die zwischen 14 und 16 Jahre alt waren. Dabei haben die Beamten 2 Strafen verhängt, weil bei 2 Fahrzeugen die Rückspiegel fehlten.Zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer das rücksichtslose Verhalten der Motorradfahrer gemeldet.