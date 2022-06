Fronleichnam: Gottesdienst und Prozession mit Bischof Muser in Bozen

In einer Monstranz, überdacht von einem Baldachin, wird am Sonntag überall in Südtirol die gewandelte Hostie durch die Städte und Dörfer getragen. - Foto: © Martin Pezzei

Am Sonntag um 9 Uhr steht Bischof Muser dem zweisprachigen Festgottesdienst im Bozner Dom vor, dann folgt die Fronleichnamsprozession durch die Straßen und Gassen der Altstadt.„Fronleichnam“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „vrone licham“ für „des Herren Leib“ ab. In einer von einem Baldachin überdachten Monstranz wird die gewandelte Hostie durch die Straßen getragen. An Fronleichnam bezeugen die Katholiken ihren Glauben an die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie.