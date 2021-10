Frontalcrash im Tunnel: 2 Personen verletzt

Der Unfall ereignete sich im 2. Tunnel bei Forst in Richtung Töll.2 Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Kleinbus, sind aus bislang ungeklärter Ursache gegen 13 Uhr frontal aufeinander geprallt.Zunächst wurde befürchtet, dass es eingeklemmte Personen geben könnte, weshalb neben der Freiwilligen Feuerwehr Algund auch jene von Meran alarmiert wurde, ebenso natürlich der Notarzt von Meran und die Rettungskräfte.Glücklicherweise stellte sich beim Eintreffen am Unfallort heraus, dass beide Personen, wenngleich verletzt, ohne schweres Bergegerät aus den Fahrzeugen befreit werden konnten.Ein 86-Jähriger aus Meran hatte sich leicht verletzt, ein 42-jähriger Meraner hingegen mittelschwer. Die beiden Männer wurden von den Sanitätern des Weißen und Roten Kreuz samt Notarzt erstversorgt und anschließend in das Meraner Krankenhaus eingeliefert.Die Feuerwehren übernahmen die Aufräumarbeiten, die Straße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.Die Behörden ermitteln den Unfallhergang.

liz