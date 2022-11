Frost-Nächte sind da: Tagsüber überwiegend sonnig

Auf den Schnee folgte Frost: Seit Samstagmorgen gibt es auch in den tiefen Lagen erstmals Minusgrade.Am Sonntagmorgen lagen die Kältepole mit minus 8 Grad Celsius in Langtaufers und mit minus 6 Grad Celsius in Sulden, Sexten sowie Rein in Taufers, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtet.Ähnlich weiter geht es auch in der kommenden Woche: Am Montag setzt sich die Sonne gegen ein paar kleine Wolken durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad und 15 Grad. Am Morgen bleibt es kühl.Am Dienstag haben die Wolken das Sagen. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken wieder ab. Am Abend sind Niederschläge nicht auszuschließen. Die Temperaturen reichen voraussichtlich von minus 2 Grad bis plus 12 Grad.