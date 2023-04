Fugatti unterzeichnet Abschussdekret auch für Problembär MJ5

Fugatti hatte bereits vergangene Woche angekündigt, gegen den Bären MJ5 vorzugehen. „Die Behörde Ispra hat ein positives Gutachten für die Erlegung des Bären MJ5 abgegeben, der einen Mann im Rabbital angegriffen hat. Eine Maßnahme wird nun folgen“, sagte Fugatti am Donnerstag.Bei MJ5 handelt es sich um ein 18-jähriges Exemplar: Es hatte am 5. März letzten Jahres wohl einen 39-jährigen Wanderer in den Wäldern des Rabbi-Tals angegriffen, nur wenige Kilometer vom Monte Peller entfernt, wo der 26-jährige Andrea Papi aus Caldes am 5. April getötet wurde. (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Problembärin JJ4, die für den tödlichen Angriff auf Papi verantwortlich ist, wurde hingegen in der Nacht auf Dienstag eingefangen. Sie befindet sich nun im Tierpflegezentrum Casteller bei Trient, während man auf die Aufhebung des Abschussverbotes durch das Trentiner Verwaltungsgericht wartet, um die Problembärin einzuschläfern.