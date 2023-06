Gargazon: 67-Jährige bei Brand schwer verletzt

Ihr Mann, der 70-jährige F. I., musste mit Verbrennungen zweiten Grades an Händen und Füßen sowie mit Kreislaufproblemen ebenfalls in das Bozner Spital eingeliefert werden.Und H. I. (77) aus Gargazon, der dem Ehepaar geistesgegenwärtig zu Hilfe gekommen war, wurde aufgrund von Verbrennungen ersten und zweiten Grades im Hals- und Unterarmbereich in das Meraner Krankenhaus gebracht. Wie STOL berichtet hat, ist es am Dienstagnachmittag in Gargazon zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehren der Umgebung waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden ist jedoch erheblich.Das Feuer soll laut in den oberen Stöcken des Hauses ausgebrochen sein, wo sich derzeit eine Baustelle befand. Bewohner im Erdgeschoss konnten sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten.