Gargazon: Après muss schließen

Die Carabinieri von Burgstall meldeten mehrere Verstöße und Probleme, zu denen es in den vergangenen 12 Monaten gekommen sein soll.



Im Lokal halten sich demnach immer wieder vorbestrafte Personen auf, die in mehrere Vorfälle verwickelt waren.



So soll es in den vergangenen Monaten zu Straftaten gegenüber Personen sowie Vermögensdelikten gekommen sein.



Das Lokal muss für 15 Tage schließen.

stol