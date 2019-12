Gasaustritt am Sadobre-Gelände

An der Tankstelle ist an einer Zapfsäule für Methangas ein Leck aufgetreten, der Treibstoff strömt mit hohem Druck aus. Wegen akuter Explosionsgefahr wurde das Sadobre-Gelände in Freienfeld gesperrt und evakuiert.





Die Freiwilligen Feuerwehren aus Freienfeld, Sterzing und Elzenbaum stehen im Großeinsatz, der Einsatz gestaltet sich schwierig. Zur weiteren Unterstützung wurde die FFW Brixen mit einem Großraumlüfter angefordert, sowie die Berufsfeuerwehr Bozen.Ein Ende des Einsatzes ist nicht absehbar, da das Leck bislang nicht gefunden werden konnte.STOL hält Sie auf dem Laufenden.

