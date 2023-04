Gatterer-Auszeichnung für Südtiroler Journalistin Daniela Prugger

37 Bewerbungen

Berichterstattung auf höchstem Niveau

Verleihung am 1. Juni in Sexten

Mit der „Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Claus Gatterer“ wird in diesem Jahr die aus Olang stammende Journalistin Daniela Prugger für ihre „umfangreiche und hochwertige Berichterstattung aus der Ukraine“ geehrt. Die Entscheidung haben die Jurymitglieder Peter Huemer (Jurysprecher), Armin Wolf, Corinna Milborn, Lisa Maria Gasser, Günther Pallaver, Edith Meinhart und Lukas Matzinger (Vorjahrespreisträger) gefällt. Insgesamt waren 37 Bewerbungen eingereicht worden.Landesrat Philipp Achammer freut sich, dass 2023 eine Südtirolerin die „Auszeichnung für hervorragenden Journalismus“ erhalten wird: „Mit ihrer Berichterstattung aus der Ukraine hat sich die Daniela Prugger dem authentischen Journalismus verschrieben“, sagt Landesrat Achammer.„Weil Krieg und Desinformation miteinander einhergehen, ist es umso wichtiger, Zeugen vor Ort zu haben, die den Tatsachen entsprechend und glaubwürdig berichten und für uns die Geschehnisse einordnen. Prugger ist eine solche Zeugin, die sich mit Mut und Verantwortung dieser besonderen und schwierigen Aufgabe stellt“, so Achammer.„Mit ihren in zahlreichen deutschsprachigen Medien veröffentlichten Reportagen und Berichten hat Prugger im vergangenen Jahr kontinuierlich auf höchstem Niveau und unter großem persönlichen Einsatz über den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkung auf die Bevölkerung berichtet“, begründet die Jury ihre Entscheidung.Pruggers Reportagen seien in ihrer thematischen und medialen Vielfalt – neben Texten und Fotos produziert sie auch Audio- und Videobeiträge – beeindruckend. Prugger berichte fundiert und präzise aus der Ukraine, mit viel Hintergrundwissen und Feingefühl für die unter dem Angriffskrieg leidenden Menschen, waren sich die Jurymitglieder einig.Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ist dem Südtiroler Journalisten, Historiker, Schriftsteller und Dokumentarfilmer Claus Gatterer gewidmet. Sie wird seit 2021 vom Presseclub Concordia und der Michael-Gaismair-Gesellschaft Bozen verliehen, vom Land Südtirol gestiftet und von der Gemeinde Sexten unterstützt.Die Gatterer-Auszeichnung wird am 1. Juni 2023 gemeinsam mit dem „CLAUS“-Schülerpreis in Claus Gatterers Heimatgemeinde Sexten verliehen.