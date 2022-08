Gefährliche Mission: Russischer Priester hilft Ukrainern Gefährliche Mission: Russischer Priester hilft Ukrainern

Bei ihrer Flucht aus besetzten Gebieten landen viele Ukrainer ausgerechnet in dem Land, das sie angegriffen hat. Im russischen St. Petersburg hilft ihnen ein orthodoxer Priester bei der Weiterreise in den Westen. Er bringt sich dabei selbst in große Gefahr.