Gegen den Krieg: Proteste in Südtirol

Die Bozner Grünen haben für Samstag, 11 Uhr eine Demo am Waltherplatz geplant.„Als Co-Sprecher der Bozner Grünen rufe ich die Boznerinnen und Bozner auf, am Samstag am Waltherplatz ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen, gegen Putins Krieg, gegen die russische Aggression der Ukraine und für einen sofortigen Waffenstillstand zu demonstrieren“, erklärt Rudi Benedikter in einer Presseaussendung.Am Sonntag um 14 Uhr wird es am Mazziniplatz eine Kundgebung der Ukrainer in Südtirol geben.

