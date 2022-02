Gegen Silbernagl und Burger wird Hauptverfahren eröffnet

Neuigkeiten in der sogenannten SAD-Affäre: Gegen Günther Burger, dem früheren Leiter der Abteilung Mobilität, und LiBus-Chef Markus Silbernagl, wird das Hauptverfahren eröffnet. Das hat Richter Emilio Schönsberg am Mittwochnachmittag entschieden. Die erste Verhandlung findet am 2. Mai statt.