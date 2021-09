Gelbe Zone ab 27. September: Kratzt Südtirol noch die Kurve?

Die Zahl der Covid-Patienten steigt leicht an, die Belastung der Spitäler bleibt hoch, auf der anderen Seite geht die 7-Tage-Inzidenz etwas zurück: Die Zahlen dieser Woche entscheiden darüber, ob Südtirol ab Montag, 27. September, in der weißen Zone bleibt oder die gelbe Warn-Farbe tragen muss. In welche Richtung geht es?