Gerettet: Vater zieht 9-Jährigen noch rechtzeitig aus dem Wasser

Etwa 2 Minuten, so wurde später rekonstruiert, war der Bub wohl unter Wasser gewesen. Das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 1 brachte ihn zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bozen.Gerade bei Kindern könnten sich etwaige Probleme an der Lunge auch erst Stunden nach einem derartigen Vorfall zeigen.

kn