Gesichtslähmung bei Popstar Justin Bieber: Ein Impfschaden? Gesichtslähmung bei Popstar Justin Bieber: Ein Impfschaden?

Wegen einer Erkrankung muss Pop-Superstar Justin Bieber bevorstehende Shows absagen. Bieber teilte auf Instagram selbst mit, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom (RHS) leide. Schnell waren Verschwörungstheorien gesponnen: Die Gesichtslähmung des 28-jährigen Kanadiers müsse eine Folge seiner Corona-Impfung sein. Was ist dran an dieser Behauptung?