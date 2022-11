Gesucht wegen Mord im Mafia-Milieu von Peru: In Trient festgenommen

Der Mann hatte sich bei der Einwanderungsbehörde des Polizeipräsidiums in Trient gemeldet, um internationalen Schutz zu beantragen.Nach einigen Nachforschungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag: Laut der „Red Notice“, der Warnmeldung von Interpol, soll der Mann 2014 in Peru mit Komplizen einen Mord begangen haben.Sein Name steht auf der Liste der Flüchtigen, die im Rahmen des von der EU-finanzierten Projekts „El Pacto“ zur Unterstützung lateinamerikanischer Länder bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität gesucht werden.Am Montag wurde er in der Wohnung einer in Trient lebenden Frau ecuadorianischer Herkunft festgenommen. Er wurde in das Gefängnis gebracht, bis gerichtlich entschieden ist, ob er in seine Heimat ausgeliefert wird.