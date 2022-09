Giftige Nosferatu-Spinne ist in Südtirol – und kriecht im Herbst in die Häuser Giftige Nosferatu-Spinne ist in Südtirol – und kriecht im Herbst in die Häuser

Eine neue Spinnenart wandert in Europa ein, und ihr Name klingt schon mal echt gruselig: Nosferatu-Spinne. Auch in Südtirol wurde sie schon gesichtet. Jetzt, im Herbst, zieht es die wärmeliebenden Tiere in die Häuser. Aber ist die Spinne, die auf den ersten Blick mit einer Miniatur-Vogelspinne verwechselt werden kann, wirklich so der Horror wie ihr Name? Der Spinnenexperte Simone Ballini klärt auf.