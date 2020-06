Globuli als Alternative: Tierhomöopathen beraten Bauern

Forderungen, den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, werden nur langsam umgesetzt. Auch in der Viehlandwirtschaft kommt es zu unnötigen Antibiotikagaben.Die Schweiz hat auf diesen Umstand auf ungewöhnliche Weise reagiert. Per Hotline können sich Schweizer Bauern vom Tierhomöopathen beraten lassen. Damit soll der Antibiotikaverbrauch in der Landwirtschaft gesenkt werden.

