Gottesdienste mit Bischof Muser während der Weihnachtszeit

Amwird Bischof Muser um 22 Uhr im Dom zu Brixen die Christmette feiern.Im Bozner Dom steht der Bischof am Christtag,, um 10 Uhr dem Weihnachtsgottesdienst vor. Diese Eucharistiefeier wird von RAI Südtirol im Radio und im Fernsehen und von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen.Am Stephanstag,, um 15 Uhr wird Bischof Ivo Muser im Dom von Brixen mit Ivan Wegleiter (Algund) und Roberto Mataloni (St. Michael/Eppan) 2 neue Ständige Diakone weihen. Die Weihe findet im Rahmen des Dankgottesdienstes zum 25-Jahr-Jubiläum des Ständigen Diakonats in unserer Diözese statt.Am Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes,, wird der Bischof das Patrozinium mit seiner Heimatgemeinde in Gais feiern. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.15 Uhr.Amfeiert Bischof Muser im Brixner Dom um 9 Uhr einen Gottesdienst anlässlich des sechsten Todestages von Bischof Karl Golser.Am Silvestertag,, wird der Bischof um 18 Uhr dem feierlichen Gottesdienst zum Jahresabschluss im Dom von Brixen vorstehen.Am Neujahrstag,, feiert Bischof Muser mit den Gläubigen in Kastelbell um 18 Uhr einen Festgottesdienst.Amfeiert der Bischof um 09.45 Uhr den Hl.-Drei-König-Gottesdienst in Weitental. Um 17 Uhr findet eine Vesper im Brixner Dom statt.Am Samstag,findet das traditionelle Sternsingentreffen in Bozen statt: Um 14 Uhr beginnt im Bozner Dom eine Andacht mit Bischof Muser. Das Treffen endet mit einem Dankeschön an alle Sternsinger und deren Begleitpersonen für den ehrenamtlichen Einsatz.