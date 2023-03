Gröden: Verein für Vogelkunde gegründet

Das Logo des Vereins stellt einen Kleiber dar. Es wurde vom Ausschussmitglied Silvia Demetz entworfen. - Foto: © lia uciei

Am Donnerstagabend hat der Ausschuss den neuen Verein in der „Cësa die Ladins“ in St. Ulrich vorgestellt. „Es war wegen der neuen Reform des dritten Sektors nicht einfach, den Verein zu gründen. Aber gemeinsam haben wir es geschafft und ich bin froh, den Verein heute vorstellen zu dürfen“, begrüßte der Präsident Iacun Prugger den randvollen Saal.Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vögel in Gröden und in den ladinischen Tälern zu erkunden, zu dokumentieren und zu schützen. Die Mitglieder werden sich regelmäßig treffen, um Vögel zu beobachten, sie zu beringen und damit ihre Flugroute und Brutstätten zu erforschen. Ein wesentlicher Teil der Arbeit des Vereins besteht auch darin, die Beobachtungen und die Daten zu veröffentlichen und sie Schülern und Interessenten näherzubringen.Im Laufe des Abends wurde auch das Logo und die neue Internetseite des Vereins vorgestellt, wo alle wichtigen Informationen und Tätigkeiten zu finden sind. Es sind alle herzlich eingeladen, mitzumachen und sich an den Vogelbeobachtungen zu beteiligen.