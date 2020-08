Grödnerin bei Bergunfall schwer verletzt

Eine einheimische Frau war, laut ersten Informationen, dabei die Normalroute der Kleinen Fermeda, im Gemeindegebiet St. Christina, zu besteigen. Die Frau war alleine unterwegs und die Route gilt als relativ einfach. Aus noch nicht geklärter Ursache ist sie aber zu Sturz gekommen.Ein Bergretter des Bergrettungsdienstes Gröden, der zufällig in derselben Gegend unterwegs war, hörte laute Schreie. Nach einer kurzen Suche konnte er die Frau orten und sah, dass diese schwer verletzt war. Er schlug sofort Alarm.Kurz darauf war der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites am Einsatzort. „Die Rettung der Frau gestaltete sich als besonders schwierig und so mussten zwei weitere Bergretter zum Einsatzort geflogen werden. Die verletzte Frau konnte dann ordnungsgemäß gesichert, vom Notarzt erstversorgt und mit der Seilwinde aus der Wand geholt werden“ erklärte Robert Vinatzer vom Bergrettungsdienst Gröden der den Einsatz vom Boden aus koordinierte.Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.

